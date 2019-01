Seniorensitzung in Pesch: Karneval kennt kein Alter

Pesch Die Karnevals-Seniorenfeier der KG Halt Uut Pesch ist eine der wenigen für Ältere.

Dass das Feiern von Karneval an kein Alter gebunden ist, bewies der Seniorennachmittag der KG Halt Uut Pesch am Samstag im Vereinsheim des Kleingartenvereins Pesch. Viel mehr wurde schnell deutlich, dass verschiedene Generationen sogar besonders gut gemeinsam feiern können. „Wir bieten hier neben noch einer weiteren Karnevalsgesellschaft den einzigen Seniorennachmittag der Stadt an und beobachten jedes Jahr aufs Neue, dass sich die alten Herrschaften sichtlich über das Programm der jüngeren Generationen freuen“, erklärt der Pressebeauftragter der KG, Markus Jans. „Man hat bei unserem Seniorennachmittag immer schnell das Gefühl, dass die Kluft zwischen Alt und Jung aufgrund der gemeinsamen Liebe zum Karneval überhaupt nicht groß ist. Alter ist ja nur eine Zahl“, sagt Jans.

Das dem so ist, beweist das älteste Funkemariechen der Stadt, Marianne Pelzer. Im stolzen Alter von 92 Jahren tanzt sie zwar nicht mehr selbst mit, nimmt den Nachwuchs aber vom Kopfe des Tisches genau unter die Lupe. „Es ist immer amüsant und bewundernswert wie patent Marianne noch ist“, sagt auch der Präsident der KG, Konrad „Konni“ Kreuzberg, der sie in seiner kurzen Ansprache erwähnt. Neben dem Prinzenpaar der Halt Uut, Laura I. und Felix I., leitete die erst vor Kurzem gegründete Tanzgarde „Rot Gelb“ der KG den Nachmittag ein. Zum Lied „Hey, Pippi Langstrumpf“, gaben die jungen Tänzerinnen ab vier Jahren ihre Kür zum Besten und hatten dabei sichtlich Spaß.

Auch die beiden Prinzenpaare der Stadt Mönchengladbach beehrten die Senioren an diesem Nachmittag. „Das Kinderprinzenpaar und auch das normale Prinzenpaar sind eigentlich jedes Jahr das, was die Besucher hier sehen wollen. Wir erfinden das Rad auch nicht neu, sondern sind nur bemüht, den Seniorinnen und Senioren einen wunderbaren Nachmittag zu bescheren“, erklärt Jans. Die Teilnahme ist an keine Bedingungen geknüpft – auch wer nicht Mitglied der KG ist, darf sich dazugesellen. Kaffee und Kuchen sponsort die Gesellschaft. „Die Senioren müssen also nichts bezahlen, sondern sollen einfach nur einen ausgelassenen Nachmittag verbringen“, sagt Jans.