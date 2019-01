Karneval in Mönchengladbach: Neue Wagenbauhalle der Karnevalisten könnte in Holt entstehen

Noch stehen die Wagen für den Veilchendienstagszug in der Wagenbauhalle am Fleener Weg. Foto: Titz, Theo/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Auf dem Reme-Gelände soll ein neues Wohngebiet entstehen. Zudem wird der Gladbach renaturiert. Daher müssen die Karnevalisten das Areal verlassen und einen neuen Standort für die Wagenbauhalle suchen. Derzeit laufen Gespräche mit Politik und Verwaltung.

Sie ist seit einigen Jahren das Sorgenkind des Mönchengladbacher Karnevalsverbands: die Wagenbauhalle auf dem Reme-Gelände am Fleenerweg. Das undichte Dach sorgte in der Vergangenheit durch Regen immer wieder für Schäden an den Karnevalswagen. Zudem kam es mehrfach zu Einbrüchen und massiven Vandalismus. Doch das größte Problem ist ein anderes: Auf dem 13 Hektar großen Areal sollen ein neues Wohngebiet entstehen und der Gladbach renaturiert werden. In diesem Jahr sollen die ersten Arbeiten beginnen. Für die Karnevalisten bedeutet dies, dass sie das Reme-Gelände verlassen und an anderer Stelle einen neuen Standort für die Wagenbauhalle finden müssen. „Die Unterbringung der Karnevalswagen auf dem Reme-Gelände galt seit Jahren als Übergangslösung. Die Stadt ergreift jetzt die Chance, das Brachgelände für ein neues Wohngebiet positiv zu entwickeln“, sagt Stadtsprecher Wolfgang Speen. „Wir möchten gerne bis Ende April oder Mai wissen, wo es mit der Halle hingeht“, erklärt dazu Gert Kartheuser, der Vorsitzende des Mönchengladbacher Karnevalsverbands (MKV).