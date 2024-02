Veilchendienstagszug in Mönchengladbach Hoch auf dem gelben RP-Wagen – mit mehr als 7800 Entchen

Als der Wagen kurz nach dem Start bei der Redaktion vorbeifuhr, gab es nicht nur Jubel vom Prinzenpaar auf seinem davor stehenden Wagen, sondern auch aus den Fenstern der Redaktion – dort hatten sich nämlich außer Journalisten ebenfalls Gäste an den Fenstern versammelt: Oberbürgermeister Felix Heinrich und Rechtsanwalt Max Backes waren darunter sowie gleich vier Pfarrer: Klaus Hurtz, Johannes van der Vorst, Manfred Riethdorf und Hermann-Josef Schagen. Für Thomas Bley und Thilo Sagermann war es das erste Mal auf einem Wagen im Zug überhaupt. Die beiden erwiesen sich dennoch als versierte Werfer, trafen sogar in Fenster in höheren Etagen. Nach ihrer Premiere waren sie begeistert. „Es war fantastisch – die Stimmung auf dem Wagen, das Wurfmaterial, die Betreuung durch das Team“, schwärmte Bley. Der VDZ sei ein Multikulti-Fest für Mönchengladbach. „Es war so toll, zu sehen, wie Menschen aus aller Herren Länder gemeinsam feiern und Kölsche Lieder singen“, so der NEW-Manager. „Früher stand ich mit meiner Tochter am Zugweg und habe gefangen“, sagte Sagermann. „Es war klasse, das jetzt von der anderen Seite zu erleben.“