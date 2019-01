Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach: Dank Spende sind Uniformen der Juniorengardisten gesichert

Mönchengladbach Schaffrath-Stiftung überweist 2700 Euro für den Nachwuchs der Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach. Der bedankt sich bei der Stiftungsgründerin Renate Schaffrath auf närrische Weise.

Zwölf Kinder zählt die Mönchengladbacher Juniorengarde zurzeit. Mehr als 40 Auftritte legen die Mädchen und Jungen während derSession hin. Sie tanzen in Altenheimen, in den Werkstätten der Stiftung Hephata oder in der Paul-Moor-Schule. „Diese Auftritte sind immer etwas Besonderes“, sagt Klaus Brose, Großvater von Kommandant Karl und ehemaliger Karnevalsprinz. „Gerade die Paul-Moor-Schule ist unschlagbar bei der Begeisterung.“ Aber die Junioren treten auch bei Großveranstaltungen wie dem Generalappell auf. Vor 800 Zuschauern wird getanzt, was das Zeug hält. Die Uniformen werden also ziemlich strapaziert während einer Session. Und dann wachsen die Kinder ja auch noch. „Die Uniformen sind maßgeschneiderte Einzelstücke, die immer wieder angepasst werden“, sagt Norbert Bude, Vorsitzender der Prinzengarde. „Das macht sie teuer.“ Deshalb sei man so dankbar für die Unterstützung.