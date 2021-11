Fünfte Jahreszeit in Mettmann : Bibbern um Karneval

Das Fest-Komitee Karneval, kurz FKK, hier mit André Clasen (li.) und Jens Christian Holtgreve, die 1. und 2. Vorsitzender sind, freuen sich über den Heimatpreis der Stadt Mettmann. Mit 5000 Euro dotiert, sollen damit die jüngsten Jecken aus Kita und Schulen mit Kamelle unterstützt werden. Wenn denn der Karnevalszug 2022 stattfindet. „Wir fahren mehrgleistig und entwickeln verschiedene Pläne“, sagt Jens-Christian Holgreve. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Hoppeditz ist auch in Mettmann erwacht und steckte alle an – mit seiner Fröhlichkeit. Angesichts der Inzidenz ist für die Organisatoren vom FKK unklar, wie die Session verläuft. „Wir haben Plan A bis Plan C und entscheiden im Januar“, sagt FKKler Jens-Christian Holtgreve.