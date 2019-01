Große Auszeichnung in Mönchengladbach: Hofmarschall mit Spaßgarantie

Mönchengladbach Die Große Gladbacher Karnevalsgesellschaft ehrte Klaus Werthmann mit dem Orden „Pro meritis in carnevalis diebus“. Seit fünf Jahren begleitet er das Prinzenpaar.

Er ist nicht unbedingt der Lautsprecher und hält sich gerne einmal im Hintergrund. Doch wenn er loslegt, dann geht er so richtig aus sich heraus. Klaus Werthmann ist seit fünf Jahren der Hofmarschall des Prinzenpaars. Der Hofstaat wurde in dieser Zeit zu den sogenannten "Marshal-Boys", die gerne beim Prinzenpaarlied mitsingen oder eine Choreographie aufführen. Für seine karnevalistischen Verdienste zeichnete ihn die Große Gladbacher Karnevalsgesellschaft nun mit dem Orden "Pro meritis in carnevalis diebus" aus.

In einer Tanzschule entdeckte er nicht nur seine Passion, die ihn später in einen Tanzsportverein führte, sondern sorgte auch als DJ für Musik. In einer Disco lernte er seine Frau Marita kennen. Damals trug er noch lange Haare und Koteletten. Als Bankkaufmann durchlief Klaus Werthmann diverse Posten und hatte viele Aufgaben, die ihn auch ins europäische Ausland führten. Auch einem Herren-Kochclub gehörte er einmal an. Zu seinen Haustieren zählte unter anderem ein asiatisches Hängebauchschwein namens Manfred. 2007 trat er in die Große Rheydter Prinzengarde ein und trägt seit 2009 als Reservist deren Uniform. 2012 wurde er stellvertretender Adjutant und danach Hofmarschall.