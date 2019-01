Wagenübergaben in Mönchengladbach: Unternehmen helfen den Karnevalisten mit Fahrzeugen

Wagenübergaben in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Autohaus Waldhausen & Bürkel stellte der KG Schöpp op Eicken zwei VW-Bullis zur Verfügung. Das Unternehmen Karosseriebau Reiner Brenner übergab einen Kleinbus von Ford an die Große Rheydter Prinzengarde.

Die KG Schöpp op Eicken ist bekannt für ihre Mariechentanzgarde und ihre Fanfaren-Trompeten. Sie haben in der Session jede Menge Auftritte. Auch die Funkengarde und das Aushängeschild der Gesellschaft, Spitzenmariechen Jennifer Müller, haben viele Termine. Da muss man immer pünktlich in den Sälen ankommen. Am besten geht das mit einem fahrbaren Untersatz. Den bekam die KG Schöpp op Eicken nun vom Autohaus Waldhausen & Bürkel. Geschäftsführer Oliver Bürkel und VW Nutzfahrzeugverkäufer Roland Zentgraf übergaben der Gesellschaft zwei karnevalistisch gestaltete VW-Bulllis. Die nachbarschaftliche Beziehung zwischen dem Autohaus und der KG Schöpp op besteht schon seit vielen Jahren. „Wir sehen uns der Brauchtumspflege verpflichtet und freuen uns jedes Jahr, wenn die Karnevalsgesellschaft während der heißen Phase der Session mit einem kleinen Programm zu uns ins Autohaus kommt“, sagte Oliver Bürkel, der selber Mitglied bei Schöpp op ist, bei der Übergabe der Wagen.