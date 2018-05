Serie Was Macht Eigentlich?: Großer Sport plus Spaß-Programm für die Familie

Die ganz großen Rennen Deutschlands waren in Berlin, Hamburg und Gelsenkirchen. "Doch viele der erfolgreichsten deutschen Fahrer kamen und kommen immer noch von der Mönchengladbacher Rennbahn", sagt Elmar Eßer. Der 62-Jährige ist Prokurist der Marketing-Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG), seit vielen Jahren Leiter des Veilchendienstagzuges - und seit elf Jahren Pferdebesitzer und lizenzierter Trabrennfahrer.

Die deutschen Champions Horst Bandemer und Rolf Dautzenberg kamen von der Niers, Eddy Freundt, einer der erfolgreichsten Trainer und Fahrer der Welt, hatte auch in Mönchengladbach Pferde stehen, Heinz Wewering, weltweit erfolgreichster Fahrer aller Zeiten, startete regelmäßig in Mönchengladbach. Michael Nimczyk, aktueller deutscher Champion, hat Wurzeln in Mönchengladbach, sein Vorgänger Roland Hülskath kommt ebenfalls von der Niers.

Nimczyk und Hülskath werden, klare Sache für sie, auch zum Bahnjubiläum an den Start gehen. "Zwei Feiertage mit großem Sport und Mega-Fun-Programm für die ganze Familie", verspricht der Rennverein für den 30. und 31. Mai, jeweils ab 11 Uhr: fünf Rennen am ersten, zehn am zweiten, dem Fronleichnamstag. Höhepunkt ist am Donnerstag das mit 10.000 Euro dotierte Große Norbert-Blum-Gedächtnis-Rennen. Die zwölf dabei startenden Pferde werden in drei Vorlauf-Rennen (je 2000 Euro Preisgeld) ermittelt.