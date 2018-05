Kreis Viersen : Lebensqualität im Kreis: Rang 353 von 401

Kreis Viersen Arbeit und Wohnen, Freizeit und Natur, Gesundheit und Sicherheit — wie schneidet der Kreis Viersen unter den 401 Landkreisen und Städten bei diesen Themen ab? Das Zeugnis von ZDF und Prognos AG fällt schlecht aus

Die gute Nachricht zuerst: In 48 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland ist die Lebensqualität noch schlechter als im Kreis Viersen. Und jetzt die weniger gute Nachricht: In 352 Landkreisen und Städten leben die Menschen besser als im Kreis Viersen. Das zumindest legt ein Ranking der Prognos AG im Auftrag der ZDF-Sendung "ZDFzeit" nahe, das die Lebensumstände in Deutschlands Kommunen miteinander vergleicht. "Wir haben nicht versucht, individuelles Wohlbefinden zu messen", betont Prognos-Chef Christian Böllhoff. "In Deutschland kann man überall gut leben." Die Studie sei vielmehr ein Versuch, die objektiv messbaren Rahmenbedingungen für ein gutes Leben auf Kreisebene zu erfassen. Mehr als 50 statistische Einzelwerte fragten die Macher der Untersuchung ab - von der Wohnfläche pro Einwohner über die Immobilienkaufpreis-Einkommens-Relation bis zur Zahl der Schüler pro Lehrkraft.