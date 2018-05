Stadt Kempen: Grundschüler kämpfen um den Turniersieg

Stadt Kempen Bereits zum 32. Mal findet es statt - das Young-Masters-Turnier für Grundschulen. Veranstalter ist der FC St. Hubert, Schauplatz ist von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juni, der Rasenplatz an der Stendener Straße. Bisher haben über 60.000 Mädchen und Jungen teilgenommen und den Fußball von seiner schönste Seite kennengelernt. Das ist durchaus ein Kontrast zu den schlimmen Szenen, die man in letzter Zeit sehen musste.

Die Vorbereitungen auf das Turnier laufen bereits seit Anfang des Jahres. In einer 76-seitigen Broschüre (Auflage 8000 Exemplare) finden sich die Pläne für alle 262 Spiele, die an diesen drei Tagen angepfiffen werden. Sie wird an allen Schulen verteilt, damit jeder den Überblick behält. Die Information geht auch an 100 Kindergärten, damit die Mädchen und Jungen wissen, worauf sie sich freuen können.

Den Anfang machen am Freitagnachmittag die 4. Schuljahre. 23 Mannschaften spielen um den "Provinzial-Junior-Cup". Die Siegerehrung übernehmen um 18.30 Uhr die Provinzial-Geschäftsstellenleiter Christian Alberts, Heiner Deroy und Peter van der Bloemen. Am Samstag um 7.45 beginnt das Turnier der Drittklässler um den "Düsseldorf-Airport-Junior-Cup". Die Schirmherrschaft hat Thomas Kötter, Leiter der Unternehmenskommunikation. Danach geht es für 25 2. Schuljahre um den "Intersport-Voswinkel-Adidas-Junior-Cup". Die Siegerehrung nimmt Geschäftsführer Helge Mankowski gegen 19 Uhr vor. Am Sonntag um 8.45 Uhr eröffnet Thomas Polke, Filialleiter der Sparkasse in St. Hubert das Turnier der Erstklässler um den "Knax-Cup". Gegen 14 Uhr soll das Turnier beendet sein Dann können alle aktiven und passiven Teilnehmer sich auf den ersten Auftritt der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland vorbereiten. Um 17 Uhr heißt der erste Gegner Mexiko.