Gemeinde Grefrath : Polizei sucht Flüchtigen mit Hubschrauber

Gemeinde Grefrath Einen flüchtigen Autofahrer suchte die Polizei am Montagabend in Grefrath mit einem Hubschrauber, die Fahndung verlief allerdings ergebnislos. Um kurz vor 22 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass ein Autofahrer, der an einer Tankstelle an der Mülhausener Straße Getränke gekauft hatte, eine deutliche Alkoholfahne hatte und anschließend mit seinem Auto wegfuhr. Der Zeuge verständigte die Polizei und gab Beschreibung des Fahrers und das Kennzeichen des Autos durch. Diese leitete eine Fahndung ein, auch weil das Fahrzeug, ein schwarzer Audi Q5, im März im Mönchengladbach gestohlen worden war.

Ein anderer Tankstellenkunde fuhr hinter dem Audi her, verlor ihn aber im Ortsbereich Grefrath aus den Augen. Als eine zivile Polizeistreife das Fahrzeug sah und die Verfolgung aufnahm, beschleunigte der Fahrer. Später fanden die Einsatzkräfte den Audi abgestellt und verlassen in der Grefrather Innenstadt. Ein weiterer Zeuge meldete sich bei den Einsatzkräften, der den Fahrer des Audi in einen anliegenden Park hatte laufen sehen. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers suchte die Polizei den Park und die Innenstadt ohne Erfolg ab.

Den gestohlenen Audi stellten die Beamten sicher. Gegen Mitternacht meldete ein Anwohner eine verdächtige Person, auf die die Beschreibung des Flüchtigen passen würde. Polizeikräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Dabei handelt es sich um einen 30-jährigen Mönchengladbacher, der zugab, alkoholisiert gefahren zu sein. Zu dem Audi machte er keine Angaben. Dem Beschuldigten, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde eine Blutprobe entnommen.

(hd)