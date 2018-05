Kreis Viersen: Bauarbeiten an Brücke: Busse ersetzen Züge

Kreis Viersen

Wegen Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke "Krefelder Straße" zwischen Mönchengladbach und Viersen sowie Oberleitungsarbeiten kommt es am Samstag, 2. Juni, und Sonntag, 3. Juni, zu Umleitungen, Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr. Betroffen sind die Linien RE13, RE 42 und RB 33. Der RE13 verkehrt an beiden Tagen zwischen Mönchengladbach und Viersen gar nicht. Die Eurobahn hat einen Schienenersatzverkehr für die ausfallenden Halte eingerichtet. Die Deutsche Bahn setzt beim RE42 zwischen Krefeld-Uerdingen und Mönchengladbach Hbf in beiden Richtungen Busse im Schienenersatzverkehr ein. Die Züge der Linie RB33 zwischen Viersen und Wickrath werden in beiden Richtungen umgeleitet und halten nicht in Mönchengladbach Hbf und Rheydt Hbf. Als Ersatz schickt die DB Busse.