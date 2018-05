Mönchengladbach/Grefrath: Polizei sucht mit Hubschrauber nach betrunkenem Autofahrer

Einsatz in Grefrath

Grefrath/Mönchengladbach In Grefrath hat sich die Polizei eine Verfolgungsjagd mit einem betrunkenen Autofahrer geliefert. Der Mann war mit einem gestohlenen Auto aus Mönchengladbach unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, betrat der 30-jährige Mann eine Tankstelle auf der Mülhausener Straße in Mönchengladbach und kaufte dort Getränke. Ein Zeuge bemerkte dort, dass der Mann eine deutliche Alkoholfahne hatte und anschließend mit seinem Auto wegfuhr.

Zeuge verfolgte Audi

Ein anderer Tankstellenkunde fuhr hinter dem Audi her, verlor ihn aber im Ortsbereich Grefrath aus den Augen. Als eine zivile Polizeistreife das Auto sah und die Verfolgung aufnahm, beschleunigte der Audi Fahrer laut Polizei.

Hubschraubersuche erfolglos

Später fanden die Einsatzkräfte den Audi abgestellt und verlassen in der Grefrather Innenstadt. Ein weiterer Zeuge meldete sich bei den Beamten, der den Fahrer des Audi in einen anliegenden Park hatte laufen sehen. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers suchte die Polizei den Park und die Grefrather Innenstadt im Bereich 'An der evangelischen Kirche' ab. Jedoch ohne Erfolg. Den gestohlenen Audi stellten die Beamten sicher.