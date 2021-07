Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (29. Juli) : 18 Neuinfektionen an einem Tag

Mönchengladbach Die Corona-Zahlen in Mönchengladbach steigen weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun über der Marke von 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Corona-Zahlen in Mönchengladbach steigen. Dieser Trend ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Am Donnerstagmorgen (Stand: 9 Uhr) meldet das Gesundheitsamt der Stadt insgesamt 18 neue positive Nachweise mit dem Virus. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 84. Derzeit befinden sich 182 Personen in Quarantäne (Vortag: 143).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt am Donnerstag auf 21,8. Die Zuordnung in die lokale Inzidenzstufe 1 ist damit quasi unumgänglich. In Mönchengladbach liegt die Inzidenz seit vergangenem Freitag über der Zehnermarke.