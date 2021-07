Leichtathletik : Premiere mit einem Jahr Verspätung für Gladbacher Lauf-Talent

Maja Metternich startet bei der Jugend-DM in Rostock. Foto: LAZ Mönchengladbach

Leichtathletik Hindernisläuferin Maja Metternich vom LAZ Mönchengladbach nimmt erstmals an einer deutschen Jugend-Meisterschaft teil. An Unterstützung wird es ihr dabei nicht mangeln.

Von Paul Offermanns

Mit einem Jahr Verspätung hat es Maja Metternich vom M. Gladbacher TV 1848 geschafft: Die 16-Jährige nimmt an den Deutschen Jugendmeisterschaften teil, nachdem sie vergangenes Jahr wegen der Corona-Pandemie Opfer der Teilnehmerbeschränkungen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) wurde. Jetzt reist sie mit ihren Hindernis-Mannschaftskolleginnen Christina Lehnen und Victoria Datta (beide Turnerschaft Neuwerk, alle LAZ) zu ihrer ersten normpflichtigen DM nach Rostock.

Eigentlich war Maja Metternich bisher auf 800 Meter festgelegt: „Da bin ich nur eine unter vielen. Hindernis laufen dagegen weniger. Das erfordert ja auch Technik.“ Die freudige Nachricht kam für sie die Woche zuvor, als die Teilnehmerliste zur diesjährigen DM auf der Verbandsseite veröffentlicht wurde. „Ich bin total glücklich, dass ich jetzt dabei bin. Das wäre schon sehr frustrierend gewesen, wie im letzten Jahr erneut unter den Cut zu fallen“, sagt Metternich, die seit dem fünften Lebensjahr Sport macht.

Auch in dieser Saison sah es lange danach aus, als ob die Gladbacher Marienschülerin trotz der erfüllten Pflichtzeit für die 2000 Meter Hindernis durch die vorgesehene Teilnehmerbeschränkung nicht an der DM teilnehmen könnte. „Die Ungewissheit, ob ich trotz zweifacher Normerfüllung bei der DM starten darf, hat schon viel Energie gekostet. Das habe ich bei den NRW-Hindernismeisterschaften deutlich gemerkt. Der mentale Energiespeicher war einfach leer. Daher habe ich in Absprache mit meinem Trainer die letzte Woche einfach mal entspannt und mich nicht um Training und Wettkampf gekümmert.“

Trainer Johannes Gathen meldete sie aus taktischen Gründen in der älteren Jugend U20, da dort meist nicht so viele Teilnehmerinnen am Start sind und die Chance auf eine DM-Teilnahme damit höher ist. Die begeisterte Radrenn- und Mountainbike-Fahrerin, die auch mit ihren Eltern gerne in den Bergen unterwegs ist, sieht vorsichtig optimistisch nach Rostock und freut sich auf die neuen Erfahrungen bei einer richtigen DM. Sie ist schon ganz aufgeregt: „Der Wettkampfablauf mit Eingangskontrolle und Callroom ist wie bei einem großen Wettkampf.“ Große Erwartungen an eine Top-Platzierung hat sie nicht.

„Ich möchte mich in Rostock in guter Form zeigen und nach Möglichkeit Bestzeit laufen. Unter die besten Zehn zu kommen, wird sehr schwierig, aber ich werde mein Bestes geben. Dazu freue ich mich auf die gemeinsame Tour mit Christina und Victoria. Wir trainieren soviel zusammen und jetzt fahren wir gemeinsam zur DM. Da arbeiteten wir das ganze Jahr darauf hin, und dass es jetzt auch klappt, ist cool“, sagt sie, vom Teamgeist in ihrer Trainingsgruppe stark inspiriert.

„Klar laufen wir im Wettkampf immer für uns, aber im Training helfen wir uns immer gegenseitig, machen abwechselnd die Tempoarbeit und motivieren uns gegenseitig, besonders wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn es im Wettkampf möglich ist, laufen wir auch mit gemeinsamer abgesprochener Taktik.“ Puste hat sie auf jeden Fall genug, Maja Metternich spielt auch noch Saxophon in der Bigband an ihrer Schule.