Ärger über gestutzte Rosen in Mönchengladbach : „Ahnung von Pflanzen hatte der nicht“

Mönchengladbach Der Patin einer Baumscheibe wurden ihre Rosen auf der Schwogenstraße in Mönchengladbach radikal gestutzt. Statt rosa und roten Blüten prägen jetzt kahle Stellen die Baumscheibe. Was die Mags zu dem Vorfall sagt.

Die einst so üppig bepflanzte Baumscheibe war radikal beschnitten worden. Alles, so sieht es vor Ort zumindest aus, was einen gewissen Punkt überschritten hat – egal ob in der Breite oder der Höhe – wurde an eben diesem Punkt abgeschnitten. Die Folge: Statt vielen rosa und roten Blüten prägen jetzt kahle Stellen die Baumscheibe. „Am Schnitt sieht man, dass es teilweise gerissen wurde“, sagt Piethan und verweist auf Stängel, die stark ausgefranst sind. Ein sauberer Schnitt sieht anders aus. „Ich befürchte, dass sich die Pflanzen nicht wieder erholen werden“, sagt Piethan.