Kultur in Mönchengladbach : Premiere im Skulpturengarten für neues Festival Pop Paradiso

Mönchengladbach Der Musik-Neudenker Maeckes ist einer der Hauptacts des neuen Festivals, das ab 19. August eine geballte Ladung Kultur liefert. So sieht die Planung fürs Pop Paradiso aus.

Am Donnerstag, 19. August, 20.30 Uhr, geht es los mit einer Uraufführung des Theatermusikers Markus Maria Jansen. Er bringt sein erstes Soloalbum „Baby Beuys und die Rücksichtslosigkeit der Hasen“ an den Start. Am Sonntag, 22. August, ab 11.15 Uhr gibt es Theater, Kunst und Musik für Kinder ab vier Jahren und am Nachmittag, ab 14.15 Uhr ab zwölf Jahren. Am Dienstag, 24. August, 19.30 Uhr, stellt der Liedermacher und Musik-Neudenker Maeckes sein Album „Pool“ vor. „Das ist ein schillernder Farbtupfer im Programm“, sagt Oliver Leonards von Agentur „Terz machen“. „Wir hatten ihn mit seiner Band, den Orsons, schon mal für das Horst-Festival geholt.“