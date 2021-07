Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben-Tages-Inzidenz bleibt nur knapp unter 30

Kreis Mettmann 33 neue Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Das hat Folgen für die Sieben-Tages-Inzidenz, die deutlich angestiegen ist.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 207 Infizierte erfasst, 28 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 24 (+5), in Haan 10 (+4), in Heiligenhaus 18 (+2), in Hilden 28 (+5), in Langenfeld 17 (+/-0), in Mettmann 12 (+4), in Monheim 17 (+1), in Ratingen 59 (+11), in Velbert 21(-2) und in Wülfrath 1 (+1).