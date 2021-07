Quatsch Comedy Club zieht nach Mönchengladbach : „Die Comedians sind heiß wie Frittenfett“

Eicken Am 21. August stellt sich das TiG als neue Quatsch Comedy-Dependance vor. Thomas Hermanns verspricht, mit dem Format die besten Comedians nach Eicken zu holen.

Das „Q“ als Erkennungszeichen des Quatsch Comedy Clubs prangt seit Monaten an der Außenwand des TiG-Gebäudes. Nun soll der Umzug von Düsseldorf nach Mönchengladbach als neue Dependance mit der Live-Show am 21. August auch künstlerisch vollzogen werden. Tags zuvor findet die geschlossene Premiere statt.

Comedian Ole Lehmann moderiert zur Premiere am neuen Standort den Auftritt der vier Stand-up-Kollegen Ususmango, Götz Frittrang, Sandra Petrat und Robert Louis Griesbach. Von da an präsentiert der Quatsch Comedy Club an einem Wochenende im Monat eine jeweils komplett neue Live-Show mit einem Moderator und vier Comedians sowie samstags zu später Stunde einen „Hot Shot“ als Plattform für Nachwuchs-Comedians.