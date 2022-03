Fußball : VfB 03 tritt beim Niederrheinpokal-Viertelfinalisten FC Kray an

Vor dem Duell beim Essener Oberliga-Rivalen haben die Hildener etliche verletzte Spieler. Dazu fällt auch noch Fabian zur Linden rotgesperrt aus.

FC Kray – VfB 03 Hilden . Noch drei Partien sind für die Fußballer des VfB 03 in der Oberliga-Hinrunde zu absolvieren. Einerseits bedeuten diese Begegnungen die Kür für die Hildener, die sich mit 44 Punkten längst für die Aufstiegsrunde qualifziert und damit den Klassenerhalt sicher haben. Andererseits macht die Erfolgsserie Geschmack auf mehr, zumal der Mannschaft von Tim Schneider im Endspurt der ersten Serie zwei Siege reichen, um Rang drei zu zementieren, denn Verfolger 1. FC Kleve hat aktuell vier Punkte Rückstand. Allerdings warten auf die Hildener noch anspruchsvolle Aufgaben. Den Anfang macht am Sonntag der FC Kray, der gerade erst im Achtelfinale des Niederrheinpokals beim Liga-Rivalen TVD Velbert mit 3:1 gewann und damit ins Viertelfinale stürmte.

Dabei lagen die Essener zunächst mit 0:1 zurück, ehe Dzenan Mucic mit einem Doppelpack zur 2:1-Führung für die Wende sorgte. Der Stürmer schloss sich erst in der Winterpause dem Krayer Team an. Zuvor spielte der inzwischen 21-Jährige in der Saison 2019/20 erfolgreich für den VfL Bochum in der A-Junioren-Bundesliga. Der eingewechselte Luka Bosnjak machte mit dem Treffer zum 3:1 den Pokalsieg endgültig klar.