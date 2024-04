Rückkehr zum Ex-Klub Auf Pichura wartet „ein spezielles Spiel“

SV 09/35 Wermelskirchen – ASV Mettmann. Für Sebastian Pichura ist die Partie in Wermelskirchen eine Rückkehr in die Vergangenheit, doch darüber will er nicht wirklich sprechen. „Der ASV Mettmann ist die Gegenwart und die nahe Zukunft“, sagt der 33-Jährige. Auf Nachfrage bestätigt der ASV-Trainer dann aber doch: „Ja, es ist definitiv ein spezielles Spiel, aber auch für meine beiden Assistenten, die lange im Wemelskirchener Verein waren.“ Anfang der Saison stand Pichura noch als Coach des SVW in der Fußball-Landesliga an der Seitenlinie. Nach drei Spielen und drei Niederlagen sowie einer Bilanz von 3:12 Toren erklärte er jedoch seinen Rücktritt. Dabei war der schlechte Start nicht das Maß der Dinge, vielmehr betonte Pichura seinerzeit angesichts der organisatorischen Strukturen im Wermelskirchener Klub: „Es passen im Endeffekt viele Dinge nicht mehr.“