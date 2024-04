Individuelle Läufe wie zu Corona-Zeiten 19. Mettmanner Bachlauf und ein Familiensportfest

In diesem Jahr haben sich die Organisatoren des traditionell am 1. Mai steigenden „Mettmanner Bachlaufs um den Preis der Galerie Königshof“ für individuelles Laufen und Walken und ein Familiensportfest entschieden. „Aufgrund des zeitlichen Fortschritts ist eine sichere Organisation des Mettmanner Bachlaufs in diesem Jahr nicht mehr gewährleistet. Die Ausnahmegenehmigung der Stadt Mettmann zur Durchführung unseres Bachlaufs auf der noch nicht fertiggestellten Laufbahn der eigenen Sportanlage können wir daher nicht in Anspruch nehmen“, erklären Norbert Krüger und Laura Hayen vom Veranstalter Mettmann-Sport. „Aus diesem Grund haben wir uns für eine sportliche Alternative für Familien und Kitas entschieden, die wir auch flexibel den Gegebenheiten auf der Platzanlage anpassen können“, führt Norbert Krüger weiter aus.