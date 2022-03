Viertelfinale des Niederrheinpokals : Machbare Aufgabe für MSV - Duell gegen RWE erst im Finale möglich

Update Düsseldorf Der Fußballverband Niederrhein hat am Donnerstag das Viertelfinale des Niederrheinpokals ausgelost. Auf den MSV Duisburg wartet eine lösbare Aufgabe. Zu einem Duell zwischen den Zebras und Rot-Weiss Essen könnte es erst im Finale kommen.

Am Donnerstag, 10. März, wurde das Viertelfinale und die möglichen Halbfinal-Partien des Niederrheinpokals ausgelost. Die Lose zog die ehemalige Nationalspielerin Maren Meinert. Und die Weltmeisterin von 2003 und dreimalige Europameisterin bescherte dem MSV Duisburg eine lösbare Aufgabe. Der Drittligist trifft in der der Runde der letzten acht Teams auf den 1. FC Bocholt. Durch einen 1:0-Sieg im Oberliga-Duell gegen den 1. FC Kleve sicherten sich die Bocholter am Mittwoch, 16. März, das letzte Viertelfinal-Ticket.