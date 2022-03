Basketball : TuS Hilden gewinnt spannendes Spitzenduell

Omar Collington steuerte 19 Punkte zum Hildener Erfolg bei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Basketballer setzen sich erst nach Verlängerung beim Oberliga-Rivalen TV Jahn Königshardt durch, feiern damit in der Vorrunde den zwölften Sieg im zwölften Spiel und gehen jetzt mit weißer Weste in die Aufstiegsrunde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

TV Jahn Königshardt – TuS Hilden n.V. 76:84 (76:76, 35:38). Zum Abschluss der Oberliga-Vorrunde gab es für die Basketballer des TuS 96 noch einmal einen Höhepunkt. In der Gruppe B traten die Hildener in Königshardt an und schafften es, den ambitionierten Verfolger ein zweites Mal zu besiegen. Allerdings ging das Spitzenduell in die Verlängerung, in der die Gäste mit 8:0 Punkten dominierten.

„Es war noch einmal ein schönes Spiel auf Augenhöhe, wobei wir uns schon ein bisschen schwer getan haben“, kommentierte Nadine Homann den packenden Verlauf. Die TuS-Trainerin war zudem stolz, dass ihre Mannschaft durch den Erfolg ungeschlagen in die Aufstiegsrunde geht.

So spielten sie TuS Hilden: Rackelis (3), M. Hanheide, Sarcevic (3), Musan (15), Siegers (7), Salangsang, Höhfeld (8), Gerdes (2), McLaurin (27), Collington (19).

Dabei zeigten die Hildener dem Kontrahenten im ersten Viertel deutlich die Grenzen auf. Nach dem 7:10-Rückstand (5.) verschafften sie sich mit einem 8:0-Lauf zum 15:10 (7.) ein erstes Polster. Königshardt verkürzte wieder auf 15:16, doch in den nächsten beiden Minuten setzten sich die Gäste erneut deutlich auf 29:17 ab.

Der zweite Durchgang verlief dann ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Homann. „Wir haben nur einen Feldkorb erzielt, ansonsten nur über Freiwürfe gepunktet“, sprach sie später von einer „Katastrophe“. Die Hausherren verkürzten bis auf 35:36 (19.), ehe Marcus McLaurin mit zwei Freiwürfen die 38:35-Pausenführung sicherte.

Auch nach dem Wiederanpfiff hatten die Hildener mehr Mühe, als ihnen lieb war. Die Königshardter blieben zunächst auf Tuchfühlung. Dann zogen die TuS-Basketballer wieder auf 57:48 (29.) davon und gingen mit einem 60:53-Vorsprung in das Schlussviertel. Hier drehten plötzlich die Gastgeber auf, wandleten einen 61:63-Rückstand (32.) in kurzer Zeit durch einen 10:0-Lauf in eine 71:63-Führung (36.).

Das Geschehen wogte nun hin und her. Der TuS kämpfte sich wieder auf 69:71 heran, schaffte es aber zunächst nicht, die Partie wieder zu drehen. Als das Homann-Team kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit mit 75:76 zurücklag, verwertete McLaurin einen von zwei Freiwürfen zum 76:76-Ausgleich und brachte seine Mannschaft damit in die Verlängerung, da dem TV Jahn keine Zeit mehr blieb, noch einen entscheidenden Stich zu setzen.

In der Verlängerung bescheinigte Nadine Homann ihrer Truppe dann „eine starke Leistung“. Die A-Lizenz-Inhaberin lobte in dieser Phase vor allem Omar Collington: „Er hielt körperlich gut dagegen.“ Zudem hob Homann die Leistungen von McLaurin und Josip Musan hervor, die beide fast die gesamte Partie durchspielten. Weniger zum Zuge kamen dagegen diesmal Patrick Höhfeld, der bereits früh mit fünf Fouls ausschied, und Dennis Rackelis, der diesmal überhaupt nicht ins Spiel fand.