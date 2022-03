Handball : Mettmann-Sport hat keine Chance gegen den Tabellenführer

Die HSG Radevormwald/Herbeck erteilt den im Abstiegskampf steckenden ME-Sport-Handballerinnen im Verbandsliga-Duell eine Lehrstunde.

„Spielerisch besser und körperlich stärker waren die Raderinnen, daher hatten wir in diesem Spiel keine Chance“, sagte auch Lena Tiedermann nach der Partie, sprach ihren Mitspielerinnen aber trotzdem ein Lob aus: „Kämpferisch brauchen wir uns keinen Vorwurf machen. Wir haben nie aufgegeben.“ Einzig beim 1:0 durch Anna Heffels lagen die Gastgeberinnen in Führung. Beim 4:13-Rückstand (22.) war die Partie bereits zu Gunsten der Gäste entschieden. Tiedermann selbst traf per Siebenmeter zum zwischenzeitlichen 8:16-Halbzeitstand.

Besonders die wurfgewaltige Christiane Ackermann, die acht Tore erzielte und bereits über reichlich Oberligaerfahrung verfügt, bekamen die Mettmannerinnen nicht in den Griff. „Die HSG ist nicht der Gegner, gegen den wir punkten müssen“, blickte Tiedermann bereits auf die Konrahenten in den nächsten Wochen: „Wir nehmen die Motivation und das Selbstvertrauen aus der Partie gegen den Tabellenführer mit und greifen am Donnerstag wieder an.“ Dann ist die dritte Mannschaft der SG Überruhr zu Gast in der Sporthalle Herrenhaus.