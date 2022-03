Fußball : VfB 03 Hilden erkämpft die nächsten drei Punkte

Pascal Weber trifft nach einem Querschläger freistehend zum 2:0. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Nach den Ausfällen von Len Heinson und Robin Müller müssen sich die Hildener in der Abwehr gegen eine bissige Essener Mannschaft erst neu sortieren. Talha Demir und Pascal Weber erzielen die entscheidenden Tore.

VfB 03 Hilden – ETB SW Essen 2:1 (2:0). Mit dem Erfolg über den Tabellenzwölften kamen die Fußballer des VfB 03 ihrem Ziel, die Oberliga-Hinrunde auf Rang drei abzuschließen, einen großen Schritt näher. Denn durch den Erfolg im Heimspiel wuchs das Polster zum Verfolger 1. FC Kleve auf vier Punkte an. Noch drei Begegnungen sind zu absolvieren, bevor sich die Oberliga-Gruppe in eine Auf- und Abstiegsrunde teilt. Während die Hildener den Klassenerhalt bereits sicher haben, müssen die Essener mit zwei Zählern Rückstand auf Rang elf, der in dieser Spielzeit Sicherheit bringt, noch bangen.

Die rund 150 Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße sahen eine intensive Begegnung, in der die Essener spielerisch durchaus zu überzeugen wussten, während sich die Platzherren mit neuer Abwehrformation erst finden mussten. Auf gleich zwei Positionen veränderte Tim Schneider die Viererkette. Nick Sangl rückte für den angeschlagenen Robin Müller (Fußprellung) auf die rechte Position und seinen Part in der Innenverteidigung an der Seite von Peter Schmetz übernahm Fabian zur Linden. Für den erkrankten Len Heinson agierte A-Junior Luca Majetic als Linksverteidiger. „Riesenkompliment – er hat super gespielt. Beim ersten Einsatz in der Anfangsformation haben sich andere schwerer getan, er aber hat toll geackert für das Team“, lobte VfB 03-Torjäger Pascal Weber den Nachwuchsmann.

So spielten sie VfB 03 Hilden: Lenze – Sangl, Schmetz, zur Linden, Majetic, Wagener, Holz (66. Kunzl), Schaumburg (84. Piotraschke), Kang, Demir, Weber (90.+3 Hellenkamp). Schiedsrichter: Dustin Sperling. Tore: 1:0 Talha Demir (27.), 2:0 Pascal Weber (35.), 2:1 Ismael Remmo (80./Elfmeter). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Fabian zur Linden (79.).

Weber selbst setzte den ersten Akzent im Angriff, als er den Ball volley über den Essener Kasten jagte (8.). Drei Minuten später sorgte Yannik Lenze für die erste Schrecksekunde im Hildener Team, denn der Torhüter passte das Leder genau in die Füße von Ismael Remmo, doch der Abpraller ging ins Seitenaus. Eine Diagonalflanke von der rechten Seite eröffnete den Essenern die nächste Möglichkeit. Yassin Merzagua kam in der linken Strafraumhälfte frei zum Schuss, aber Nick Sangl klärte noch in höchster Not (21.). Und dann konnte Ferhat Murncu seinen Kopfball nach einem Freistoß nicht richtig drücken (24.).

In dieser Drangphase der Gäste offenbarte die VfB-Defensive einige Probleme. Dann aber befreiten sich die Hildener vom größten Druck. Talha Demir zog nach Weber-Zuspiel ab. Essens Torhüter konnte den Ball nicht festhalten, parierte aber gegen den nachsetzenden Weber ins Seitenaus (26.). Den Eckball von Stefan Schaumburg wehrte der ETB ab, aber aus dem Rückraum traf Demir doch noch zur 1:0-Führung. Auf der anderen Seite verhinderte Lenze soeben den prompten Ausgleich, als Murncu einen Freistoß genau in den linken Winkel zirkelte (28.). Noch vor der Pause stellte das Schneider-Team die Weichen auf Sieg. Ein Querschläger aus der Essener Abwehr landete bei Pascal Weber, der sich freistehend die Torecke aussuchen konnte und auf 2:0 erhöhte (33.) – bereits sein zwölfter Treffer in dieser Saison.