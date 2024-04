Ein Härtetest für den Landesliga-Dritten VfB 03 II erwartet eine Partie auf Augenhöhe

VfB 03 Hilden II – SC Velbert. Um 15.30 Uhr wird die Partie am Sonntag auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße angepfiffen. In der Landesliga, Gruppe 1, ist das gleichzeitig der Auftakt zu einer englischen Woche. Für die Hildener schließen sich am Mai-Feiertag die Partie beim DV Solingen (15 Uhr) und das auf Samstagnachmittag vorgezogene Heimspiel (16 Uhr) gegen den ASV Süchteln an.