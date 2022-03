Fußball : Das Nellen-Team stellt früh die Weichen auf Sieg

Die zweite Mannschaft des VfB 03 Hilden startet mit einem überraschend deutlichen 4:0-Erfolg in die Rückrunde der Fußball-Landesliga.

DJK/VfL Giesenkirchen – VfB 03 Hilden II 0:4 (0:3). Mit einem deutlichen Sieg starteten die Hildener in die Rückrunde der Landesliga, Gruppe 1. Das war so nicht wirklich zu erwarten – nach einer eher bescheidenen Vorbereitung und nicht einem gewonnenen Testspiel. Aber Fabian Nellen gelang es, sein Team auf den Punkt fit zu bekommen. „Alle waren vom Anpfiff weg hochmotiviert und fokussiert bei der Sache. Wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und mit der 2:0-Führung nach 20 Minuten schon für eine Art Vorentscheidung gesorgt. Unter dem Strich war es ein super Spiel meiner Mannschaft und ein hochverdienter Sieg“, urteilte der Trainer der VfB 03-Reserve nach dem jahresübergreifend vierten Sieg in Serie.

Die Gäste waren trotz der ungewohnten Anstoßzeit (Samstag 18.30 Uhr) von Beginn an hellwach, mussten aber zunächst (2.) eine Schrecksekunde überstehen, als ein Giesenkirchener aus spitzem Winkel ans Außennetz schoss. Dann übernahmen die Gäste über weite Strecken das Kommando. Nach einem Foul (4.) an Min-Sung Kim, ebenso wie Tuncay Altuntas aus dem Oberligakader abgestellt, drückte der Schiedsrichter beide Augen zu. Nur weitere vier Minuten darauf traf Giacomo Russo im Anschluss an einen Eckball per Seitfallzieher zur Führung.