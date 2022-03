Fußball : SC Unterbach: Kein Lohn für guten Auftritt beim Spitzenreiter

Die Unterbacher Bezirksliga-Fußballer lassen diesmal bei der 1. SpVg. Solingen-Wald 03 im Abschluss die notwendige Entschlossenheit vermissen.

1.SpVg. Solingen-Wald 03 – SC Unterbach 3:0 (2:0). Diesmal reichte es für den im Hinspiel noch mit 4:1 siegreichen SCU nicht für eine Überraschung. Dabei lieferten die Gäste gegen den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 2, besonders in den ersten 30, 35 Minuten der zweiten Halbzeit eine tadellose Leistung ab. Allein die Chancenverwertung blieb ungenügend. „Wald war da wesentlich effizienter, hatte kurz vor der Pause mit einem Kullertor auch noch Glück. In der zweiten Halbzeit hatten wir lange Zeit mehr vom Spiel und klare Torchancen, bevor die Solinger zehn Minuten vor Feierabend den Deckel drauf machten. Damit war die Partie dann auch entschieden“, fasste Unterbachs Coach Roberto Marquez seine Eindrücke zusammen.

Die Gäste fanden anfangs schwer in die Partie, kassierten bereits nach fünf Minuten das 0:1 durch Balaj. Solingen hatte zwar mehr Ballbesitz, doch der SCU stand nach einem Freistoß von David Eberle (32.) durch den mit einem Kopfball am gegnerischen Torsteher scheiternden Eddi Ziegler kurz vor dem möglichen Anschluss. Neun Minuten zuvor erhöhten die Einheimischen im Anschluss an eine Ecke durch Albrecht auf 2:0. „Das mussten wir konsequenter verteidigen. Aus meiner Sicht war es ein absolutes blödes Gegentor“, ärgerte sich Marquez später. Dessen Team kam dann aber mit frischem Elan aus der Kabine, wollte sich nicht so ohne weiteres geschlagen geben. Und die Chancen waren da, um früh den Anschluss zu schaffen.