Fußball : 1. FC Wülfrath scheitert an der Chancenverwertung

1. FC Wülfrath scheitert an der Chancenverwertung

Weil die Wülfrather Landesliga-Fußballer ihre Möglichkeiten in Kapellen nicht nutzen, erzielen am Ende die Gastgeber das Tor des Tages.

SC Kapellen-Erft – 1. FC Wülfrath 1:0 (0:0). Es ist eher seltener, dass ein Trainer seine Mannschaft trotz einer Niederlage lobt. Goran Tomic hatte diesmal viel Positives beim Auftritt seiner Landesliga-Fußballer beim favorisierten SC Kapellen gesehen. „Wir haben über weite Strecken die Partie dominiert, kombinationssicher agiert und verfügten auch über die notwendige Zweikampfstärke. Wenn ich überhaupt etwas kritisch anmerken muss, ist es die Chancenverwertung.“ Der Wülfrather Coach betonte, dass sein Team sich selbst Chancen klug erarbeitete, aber beim Abschluss kurz vor dem Gehäuse nicht clever genug reagierte. „Das war schade, denn dem Spielverlauf nach hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir das klar bessere Team. Kapellen kam fast nie aus der eigenen Hälfte heraus“, stellte er fest.

Die Wülfrather übernahmen direkt das Kommando und machten deutlich, dass sie aus Kapellen etwas mitnehmen wollten. Aus einer gut gestaffelten Abwehrkette heraus wurde über ein kompaktes Mittelfeld der Ball mit schönen Stafetten in Richtung Offensivabteilung befördert. Die beiden Angriffsspitzen Asaoke und Pavlidis kombinierten im vorderen Drittel gefällig, erspielten sich auch einige Möglichkeiten, doch der krönende Abschluss fehlte. Zudem war der Keeper der Gastgeber bei einigen Aktionen auf dem Posten.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie ausgeglichener, da Kapellen nun mutiger nach vorn spielte und selbst einen Treffer erzielen wollte. „Insgesamt hatten wir aber auch nach dem Seitenwechsel die spielerischen Vorteile auf unserer Seite“, bemerkte der Wülfrather Trainer. „Leider wussten wir die optische Überlegenheit nicht in Tore umzumünzen. Daran müssen wir in Zukunft arbeiten, denn sonst werden wir für unseren Einsatz nicht belohnt.“

Es kam wie so oft im Fußball: Die klar überlegene Mannschaft lässt die Chancen aus – der Gegner kommt nur selten vor das Gehäuse und macht den Treffer, der diesmal spielentscheidend war. In der 70. Minute senkte sich der Ball nach einer Ecke in den FCW-Strafraum, die Wülfrather Deckung wirkte reichlich unsortiert und die Gastgeber nutzten das eiskalt zum Treffer des Tages aus. Es blieben zwar noch 20 Minuten, um zumindest ein Unentschieden zu erzielen, doch der FCW blieb im gegnerischen Strafraum weiterhin harmlos. Da wurde im FCW-Lager der gelb-gesperrte Angreifer Jannik Weber doch sehr vermisst, der mit seinem Torinstinkt vielleicht den erlösenden Treffer erzielt hätte. „Was nützt es uns letztlich, wenn wir spielerisch und kämpferisch überzeugend auftreten, aber mit leeren Händen die Heimfahrt antreten müssen“, stellte Goran Tomic treffend fest.