Fußball : 1. FC Wülfrath steht in Kapellen vor hoher Hürde

Nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung mit vielen Testspielabsagen muss sich die Mannschaft von Goran Tomic erst noch finden.

Tomic erinnert an das Hinspiel und macht keinen Hehl daraus, dass die Wülfrather dort zu recht verloren. „Kapellen war uns klar überlegen. Wir sind also gewarnt und wissen, was auf uns zukommt“, sagt der FCW-Coach. Die Stärke der Gastgeber sieht er in der Geschlossenheit: „Diese junge Mannschaft ist auf fast allen Positionen gut besetzt und verfügt im Angriff über schnelle Stürmer. Da müssen wir in der Defensive konsequent zur Sache gehen.“