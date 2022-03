Fußball, Landesliga : Marcel Müllers Debüt als Coach des SVS verschiebt sich

Leverkusen Der Landesligist SV Schlebusch empfängt die Konkurrenz aus Köln-Porz zum Start der zweiten Saisonhälfte. Trainer Marcel Müller hat sich indes mit dem Coronavirus infiziert.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – Spielvereinigung Porz. Wenige Tage vor dem Start in die Rückrunde hat es den SVS erwischt: Trainer Marcel Müller hat sich mit dem Coronavirus infiziert und verpasst die Partie am Sonntag (15.15 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten aus Köln-Porz. „Alle Spieler sind extrem heiß auf den Meisterschaftsstart in diesem Jahr“, sagt der Coach. „Ich gehe davon aus, dass wir eine gute Partie erleben werden und hoffentlich den positiven Ausgang auf unserer Seite haben.“ Ihn vertreten – wie schon beim Training in dieser Woche – Kapitän Marcel Schulz und der Sportliche Leiter Florian Richter.