Fußball : Thomas Geist feiert sein Pflichtspiel-Debüt

Kalkar Der neue Coach des Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter spielt mit seiner Mannschaft beim TSV Meerbusch II. Beide Teams stehen auf einem Abstiegsplatz.

Nachdem die Partie des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter gegen den TuS Fichte Lintfort in der vergangenen Woche aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Kalkar abgesagt wurde, feiert Thomas Geist nun endlich sein Debüt als Trainer. Am Sonntag, 15 Uhr, trifft die SV Hö.-Nie. auswärts auf den TSV Meerbusch II.

In Meerbusch spielt das Landesliga-Team auf einem Kunstrasenplatz, weshalb es nicht erneut zu einer Spielverlegung kommen dürfte. Doch auch der Rasen in Kalkar könnte mittlerweile wieder in einem besseren Zustand als in der vergangenen Woche sein, wie Geist sagt: „Es hat zuletzt nicht geregnet, das hilft schon einmal sehr.“