Rhein-Wupper : Faustballer des LTV und TSV wachsen über sich hinaus

LTV-Faustballer Christian Weber in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Während das Team aus der Blütenstadt die Hallen-Saison in der Faustball-Bundesliga auf Platz vier abschließt, steigt die Mannschaft des TSV Bayer 04 Leverkusen in die 2. Bundesliga auf.

Auf eine starke Hallensaison blicken die Faustballer des Leichlinger TV zurück. Die von Stefan Hasenjäger trainierte Mannschaft feierte einen nicht für möglich gehaltenen vierten Tabellenplatz in der Wintersaison – eigentlich war nur der Klassenerhalt als Ziel für die 1. Bundesliga ausgegeben worden.

Die Blütenstädter schrammten zudem nur knapp an einer Teilnahme zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft vorbei. Der direkte Konkurrent TV Brettorf konnte sich auch dank der beiden Erfolge gegen den LTV als letzte Mannschaft qualifizieren. „Für uns ist diese Wintersaison in jedem Fall ein absoluter Erfolg. Man muss ja auch bedenken, dass wir durch die Flutkatastrophe schlechte Trainingsbedingungen haben und die Wettkämpfe in anderen Hallen austragen mussten“, sagt Teamsprecherin Susanne Weber. „Daraus hat die Mannschaft das Beste gemacht.“