Handball, Frauen-Bundesliga : Holste verlässt die Elfen im Sommer

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen haben die Trennung von Lilli Holste verkündet. Der Vertrag mit der 20-jährigen Rückraumspielerin wird nicht verlängert. Sie wechselt nach der Saison zum Ligakonkurrenten HSG Bensheim Auerbach.

2016 kam Holste als Talent vom VfL Bardenberg nach Leverkusen . Sie gehörte zum Team der Junior-Elfen, das 2018 A-Jugend-Meister und 2019 Vizemeister wurde. Zwölf Länderspiele bestritt sie in dieser Zeit – inklusive der Teilnahme an der Juniorinnen-EM 2019.

Als Holste im Januar 2020 gegen den VfL Oldenburg erstmals für die Elfen auflief, waren die Hoffnungen groß. Über die Rolle der Ergänzungsspielerin kam die Linkshänderin aber nicht hinaus. Das möchte sie nun an neuer Wirkungsstätte ändern. „Ich bin mir sicher, dass ich mich in Bensheim sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln kann“, sagt Holste. Hoffnung legt sie auch in die Zusammenarbeit mit einer früheren Leverkusenerin: Übungsleiterin an der Bergstraße ist Heike Ahlgrimm, die bei Bayer sowohl als Spielerin (2002 bis 2010) als auch als Trainerin (2012 bis 2014) aktiv war.