Handball : Frauen wollen den Favoriten ärgern, Männer den ersten Platz verteidigen

Der SV Straelen – hier Max Blum beim Abschluss – möchte die Verfolger aus Borken und Vorst auf Distanz halten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Die Anhänger des SV Straelen dürfen sich erneut auf einen spannenden Samstagabend freuen. Die Heim-Teams in Grün und Gelb müssen heikle Aufgaben lösen.

Doppelspieltag bei den Handballern des SV Straelen. Zunächst greifen die Oberliga-Frauen in der Sporthalle am Schulzentrum am Samstag ab 17.45 Uhr gegen Adler Königshof zum Ball. Direkt im Anschluss will die erste Männermannschaft der Grün-Gelben die Tabellenspitze in der Landesliga verteidigen. Gegner ist ab 19.30 Uhr die Reserve der HSG Hiesfeld/Aldenrade.

Gegen die Adler gab es für die Grün-Gelben in den vergangenen drei Aufeinandertreffen nichts zu holen. „Königshof scheint uns nicht zu liegen“, sagt SVS-Coach Thomas Floeth mit einem Schulterzucken. Die Kombination aus einer gut sortierten 6:0-Deckung mit einem herausragenden Tempospiel über Top-Torjägerin Vanessa Fischer sowie die beiden beweglichen Faenger-Schwestern im Rückraum, ließen die Straelenerinnen jedes Mal mehr oder weniger chancenlos zurück. „Es gibt jede Menge Aufgaben, die es zu lösen gilt. Und dazu sind meine Spielerinnen durchaus in der Lage“, so Floeth vor dem Duell mit dem Tabellendritten.

Er hofft auf eine mindestens ebenso starke Leistung, wie sie die Mannschaft zuletzt beim 23:23 gegen den TV Witzhelden gezeigt hat. „Da hat die Intensität von der ersten bis zur letzten Minute gestimmt. Nur so können wir Königshof ärgern und vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen“, sagt Straelens Trainer, der auf Leonie Maes und Katharina Hüpen verzichten. Anschließend wird es für die männlichen Kollegen ernst. Die hatten gegen Hiesfeld/Aldenrade im Hinspiel schwer zu kämpfen, gewannen am Ende denkbar knapp mit 26:25.

„An guten Tagen kann die Truppe jedem Gegner gefährlich werden. Die Musik spielt bei denen vor allem im Rückraum“, sagt Dietmar Beiersdorf, der seine Schützlinge im Training ausdrücklich vor den offensiven Qualitäten des Gegners gewarnt hat. Defensiv versucht es die HSG vorzugsweise mit einer 6:0-Deckung. Diese gelte es in Bewegung zu bringen. „Das ist uns im Hinspiel ganz gut gelungen, bis uns am Ende etwas die Luft ausgegangen ist“, erinnert sich Beiersdorf an eine Partie, die seine Mannschaft damals stark ersatzgeschwächt bestreiten musste.

Diesmal ist der Gastgeber voraussichtlich deutlich besser aufgestellt, auch wenn hinter der einen oder anderen Personalie noch ein Fragezeichen steht.

(terh)