Fußball, Kreisliga : SSV Lützenkirchen verliert die Tabellenführung

Rhein-Wupper Der Kreisligist SSV Lützenkirchen vergibt beim 1:1 gegen Haan zu viele Chancen. Genclerbirligi Opladen unterliegt derweil mit 1:2 in Solingen.

Fußball, Kreisliga A Solingen: DV Solingen II – Genclerbirligi Opladen 2:1 (1:1). Das Genclerbirligi-Team tritt im neuen Jahr bislang auf der Stelle. Am Wochenende musste sich die Mannschaft um Spielertrainer Mehmet Sezer bei der deutlich schwächer eingestuften Elf in Solingen knapp geschlagen geben. In der 17. Minute geriet Opladen in Rückstand, Ahmet Akif Altunkilic erzielte jedoch prompt den Ausgleich. Nur acht Minuten nach dem Wiederbeginn waren dann aber wieder die Klingenstädter mit dem Siegtor zur Stelle. Offensiv blieb der Gast in Halbzeit zwei zu harmlos.

SSV Lützenkirchen – SSVg 06 Haan 1:1 (0:0). Trotz etlicher Großchancen kam der SSV gegen Haan nicht über ein Remis hinaus und muss die Position an der Liga-Spitze gleich wieder an Inter Monheim abgeben. „Wir haben leider nicht so effektiv wie in den vergangenen Partien gespielt“, sagte Trainer Martin Plutecki. „Im Abschluss fehlte uns die Genauigkeit. Wir gehen aber dennoch positiv in die Aufstiegsrunde, denn die Mannschaft hat eine tolle erste Saisonhälfte hingelegt.“ In der 56. Minute gerieten die Gastgeber in Rückstand. Zu diesem Zeitpunkt hatte Neukirchens Marcel Reichert bereits einen Foulelfmeter verschossen. Auch das Aluminium half dem Gast, die Führung für eine längere Zeit zu behaupten. Drei Minuten vor dem Abpfiff glich Mike Buggle per Strafstoß zum hochverdienten 1:1 aus.