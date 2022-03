Basketball in der Region : Leichlinger TV verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller

Das Team des Trainergespanns Frank Baum und Björn Jakob fährt gegen ART Düsseldorf einen wichtigen Sieg ein und baut etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen auf. Fast-Break Leverkusen verliert hingegen klar in Köln.

Rhein-Wupper (lhep) Basketball, 2. Regionalliga: ART Düsseldorf II – Leichlinger TV 66:71 (32:31). Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelten die Leichlinger Basketballer. Beim direkten Konkurrenten in der Landeshauptstadt erwies sich die Mannschaft um das Trainergespann Frank Baum und Björn Jakob auf den Punkt vorbereitet und feierte den ersten Auswärtssieg der Saison. Mit dem fünften Sieg klettert der LTV auf Rang neun und will sich in den kommenden Wochen weiter von der Abstiegsregion entfernen. „Die Mannschaft hat kämpferisch alles investiert. Vor allem das, was die routinierten Spieler gezeigt haben, war sehr beachtlich“, berichtete Baum und verwies auf die starken Leistungen von Jonas Schröder, Kai Behrmann und Torsten Pokar. Das Trio punktete jeweils zweistellig und führte die Mannschaft damit zum Sieg. Auch der frühe Verlust von Erik Meyer nach dem fünften Foulspiel kompensierten die Blütenstädter dank einer geschlossenen Teamleistung.