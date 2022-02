Fußball : 1. FC Wülfrath startet am Dienstag im Kreispokal

In der Vorbereitung erwischte die Corona-Welle auch den Wülfrather Landesligisten, der daher etliche Tests absagte. Wie fit das Tomic-Team jetzt ist, bleibt abzuwarten.

Germania Wuppertal – 1. FC Wülfrath. Mit der Partie im Kreispokal beim Bezirksligisten Germania Wuppertal (Dienstag, 19.30 Uhr, Freudenberg) geht für die FCW-Fußballer nach der langen Winterpause der Pflichtspielbetrieb weiter. Am Sonntag, 6. März, treten die Wülfrather dann in der ersten Begegnung der Rückrunde beim SC Kapellen-Erft an.

„Mit der Vorbereitung bin ich nicht ganz zufrieden. Leider mussten in den letzten beiden Wochen aus Krankheitsgründen mehrere Testspiele abgesagt werden. Derzeit kann ich nur schwer einschätzen, wie unser derzeitiger Leistungsstand aussieht“, sagt Goran Tomic. Nachdem zuletzt einige Übunseinheiten nur in digitaler Form durchgeführt werden konnten, fand in dieser Woche wieder das Training auf dem Kunstrasenplatz am Erbacher Berg statt. „Nach der Krankheitswelle finden sich unsere Spieler so nach und nach wieder ein“, berichtet der Wülfrather Coach. Es werde aber sicherlich noch etwas dauern, bis die betroffenen FCW-Fußballer wieder ihren normalen Leistungsstand erreicht haben, bemerkt Tomic.