Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Entscheidender Doppelspieltag für BBZ Opladen

Opladen Die von Grit Schneider trainierten Zweitliga-Basketballerinnen haben ein knackiges Programm vor sich, das im Rennen um die Play-off-Plätze die Vorentscheidung bringen dürfte.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Eintracht Braunschweig (Frauen). Für die Basketballerinnen des BBZ Opladen steht in den kommenden Partien viel auf dem Spiel. Nach diesem Wochenende werden die Opladenerinnen mit Blick auf eine Teilnahme an den Play-offs zur 1. Liga deutlich schlauer sein. Bereits an diesem Freitag (20 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainerin Grit Schneider in der Nachholpartie den Kontrahenten aus Braunschweig, am Sonntag (16.30 Uhr) geht es dann an selber Stelle gegen die ChemCats Chemnitz.