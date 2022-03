Fußball-Landesliga : Sonsbeck setzt auf den Torriecher von Klaus Keisers

Klaus Keisers hatte im Hinspiel gegen den VfR Fischeln die beiden Sonsbecker Treffer erzielt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Der Stürmer des Spitzenreiters hat seine Verletzung auskuriert und kann in der ersten Punktpartie in diesem Jahr in Fischeln auflaufen. Im Hinspiel hatte er doppelt getroffen. Dijar Arifi gehört nicht mehr dem Kader an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Heinrich Losing, Cheftrainer des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck, ist froh, dass sich am Sonntag die Meisterschaft fortsetzt. Um 15.30 Uhr startet der Spitzenreiter beim Tabellenneunten VfR Fischeln. Losing blickt auf eine schwierige Vorbereitung zurück: „Die war nicht gut. Corona, viele Verletzte, schlechte Witterungsverhältnisse haben einen reibungslosen und optimalen Verlauf gestört. Aber die Probleme hatten andere Vereine auch.“

Der SVS-Trainer sah aber auch in den Vorbereitungsspielen eine Steigerung in der Defensivleistung: „Viele Automatismen stimmen wieder. Die Mannschaft steht defensiv besser und hat weniger zugelassen.“ Verbesserungspotenzial sah Losing noch im spielerischen Bereich und vor allem bei den Standards.

„Unangenehm zu bespielen“, so beschreibt der Coach den sonntäglichen Gegner. „In Fischeln auf dem kleinen Kunstrasen haben schon einige Mannschaften Punkte liegen gelassen. Auch Dingden kam dort nur zu einem 1:1.“ Im Niederrhein-Pokal besiegte Fischeln in dieser Saison sogar die Oberligisten Union Nettetal (4:2) und VfB Hilden (1:0). Somit erwartet Losing einen heißen Tanz. „Wir müssen den Kampf auf jeden Fall annehmen. Aber wenn wir unsere Leistungen auf den Platz bringen, sind wir natürlich auch schwer zu besiegen“, sagt der Trainer, der den nächsten „Dreier“ auf dem Weg in die Oberliga einfahren möchte. Mit Robin Fuhrmann (6 Tore), Niklas Geraets (5) und Ilay Baris (3) verfügt der VfR über starke Offensivakteure, die die Sonsbecker Hintermannschaft im Auge behalten sollte.

Personell gibt‘s noch etliche Fragezeichen beim Spitzenreiter. Definitiv ausfallen wird Max Werner (beruflich verhindert). Ob Losing in Krefeld auf Jannis Pütz, Sebastian Leurs (beide Trainingsrückstand), Nick Armbrüster, Luca Janßen, Jamie van de Loo sowie Tim-Luca Reuters (alle angeschlagen) zurückgreifen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Goalgetter Klaus Keisers hat zwar auch noch Trainingsrückstand, ist aber nach seiner langen Verletzung beschwerdefrei und hat in den Testspielen in Goch sowie Süchteln knapp 70 Minuten Spielpraxis sammeln können. Die Rot-Weißen setzen natürlich wieder auf seinen Torrriecher und hoffen darauf, dass er wie beim 2:0-Hinspielerfolg über Fischeln mit zwei Treffern zum Matchwinner wird.

Derweil gehört Dijar Arifi nicht mehr dem Sonsbecker Kader an. Der Youngster hatte mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und wurde nie richtig fit, so dass sich beide Seiten auf eine vorzeitige Trennung einigten. Für welchen Verein Arifi in Zukunft aufläuft, ist unbekannt. Unterdessen ist die Kaderplanung für die kommende Saison weit fortgeschritten. Lediglich die Verträge von Ahma Alzedaue, Tobias Bolz, Luis Gizinski, Tim-Luca Reuters und Jamie van de Loo wurden aus unterschiedlichen Gründen noch nicht verlängert. Die sportliche Leitung um Heiner Gesthüsen befindet sich jedoch mit allen Spielern im Austausch.