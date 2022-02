Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ kann nur phasenweise in Berlin mithalten

Opladen Auch ohne Leistungsträgerin Lea Wolff zeigen die Zweitliga-Frauen des BBZ Opladen eine starke Partie beim Tabellenführer in der Hauptstadt. Am Ende entscheiden Nuancen über Sieg und Niederlage.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: Alba Berlin – BBZ Opladen (Frauen) 73:70 (44:30). Eine kämpferische Vorstellung lieferten die Opladener Basketballerinnen ab, allerdings musste sich die von Grit Schneider trainierte Mannschaft beim Tabellenführer in Berlin knapp geschlagen geben. „Mein Team hat richtig gut dagegengehalten und hätte zumindest die Overtime verdient gehabt. Leider hat es am Ende nicht ganz gereicht“, berichtete die Übungsleiterin und verwies vor allem auf die katastrophale Freiwurf-Ausbeute. Von 23 Versuchen brachten die BBZ-Frauen gerade mal elf ins Ziel – der deutlicheste Unterschied beider Teams.

Gleich zweimal lagen die Gäste klar zurück, doch ein 16:3-Zwischenspurt in der ersten Halbzeit und ein 15:3-Lauf zum Ende der Partie brachten die Opladenerinnen immer wieder nah an den Ausgleich. „Zum Schluss hätten wir die Begegnung noch kippen können. Letztlich haben in dieser Phase Nuancen gefehlt, um den Favoriten zu stürzen“, sagte Schneider. Der Ausfall von Leistungsträgerin Lea Wolff war eine große Hypothek. Zwar kompensierten die Opladenerinnen den Verlust so gut es ging im Kollektiv, doch in den entscheidenden Momenten hätte Wolff dem Duell Schneider zufolge eine andere Richtung geben können.