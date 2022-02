Basketball, 2. Liga : Giants enteilen Vechta in der Verlängerung

Leverkusen Im Heimspiel der Leverkusener Zweitliga-Basketballer geht es munter hin und her, ehe das Team von Trainer Hansi Gnad den ersten Sieg gegen die Niedersachsen seit 2011 feiert. Herausragender Punktelieferant ist Spencer Reaves.

Allein der Blick auf die Spielstände nach den Viertelpausen zeigt bereits, wie eng es am Sonntag in der Partie zwischen den Bayer Giants und Bundesliga-Absteiger Rasta Vechta zugegangen ist. Lagen die Basketballer aus Leverkusen nach dem ersten Viertel knapp vorne (19:18), ging es mit einem Ein-Punkt-Rückstand in die Halbzeitpause (36:37). Vor dem Schlussviertel hatten die Giants dann wieder die Nase vorn (56:55), doch nach dem 77:77 hieß es in der Ostermann-Arena: Verlängerung. In der schaltete das Team von Trainer Hansi Gnad dann in der Defensive mehrer Gänge hoch, setzte sich zum ersten Mal in dem umkämpften Duell entscheidend ab und feierte am Ende einen 93:80-Sieg.