Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen müht sich gegen den SC Rist Wedel zum Erfolg

Opladens Leonie Schütter (l.) wirft unter Bedrängnis. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen siegen nach Verlängerung gegen den SC Rist Wedel. Trainerin Grit Schneider bemängelt fehlenden Spielfluss.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – SC Rist Wedel (Frauen) 68:65 nach Verlängerung (31:28/54:54). Mit einer komfortablen Führung von acht Punkten starteten die Opladener Basketballerinnen in das letzte Viertel. Der Favorit schien sicher auf den nächsten Sieg zuzusteuern. „Wir haben aber in den letzten Minuten alles vermissen lassen und den Gegner förmlich eingeladen. Vor allem fehlte der Spielfluss und meine Spielerinnen trafen viele falsche Entscheidungen“, sagte Trainerin Grit Schneider. Sie erlebte im letzten Spielabschnitt, wie sich die Norddeutschen gar noch in die Verlängerung kämpften.

Dass es so weit kam, lag auch an der Verfassung des BBZ-Teams, das noch mit den Auswirkungen der Corona-Erkrankungen einzelner Spielerinnen und den daraus resultierenden Quarantäne-Maßnahmen zu kämpfen hatte. In der Verlängerung fielen kaum noch Körbe aus dem Spiel, der Favorit tat sich vor allem wegen seiner schwachen Freiwurf-Quote schwer.

Über den gesamten Spielverlauf wussten aber immerhin Martha Middeler und Luca Marré zu überzeugen. An Leonie Schütter war die jüngste Zwangspause indes nicht spurlos vorübergegangen, die eigentliche Leistungsträgerin fand nicht zu ihrem gewohnten Spiel. „Wir wissen alle, dass wir es deutlich besser können und sind einfach nur erleichtert, dass wir trotz aller Probleme diese Hürde genommen haben“, betonte Schneider.

Sie will sich mit ihrem Team nun intensiv auf das schwere Spiel bei Alba Berlin vorbereiten. Nacheinander geht es für Opladen gegen die Spitzenteams aus Berlin, Chemnitz und Braunschweig. Danach sollte in der Frage der Play-off-Platzierungen Klarheit herrschen. „Wir wollen mit Vollgas in die Begegnungen gehen und freuen uns sehr auf diese Vergleiche“, betont Schneider mit Blick auf den anstehenden Topspiel-Hattrick.