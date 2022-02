Handball, Frauen-Bundesliga : Jennifer Souza gibt spontanes Comeback bei den Elfen

Annefleur Bruggemann (mit Ball) wechselt im Sommer nach Neckarsulm – dem Gegner der Elfen am Sonntag. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Bundesliga-Team des TSV Bayer 04 Leverkusen empfängt am Sonntag (17 Uhr) die Neckarsulmer Sport-Union in der Ostermann-Arena. Trainer Johan Petersson setzt dabei unter anderem auf eine Rückkehrerin.

Aufmerksamen Fans von Bayers Handballerinnen stach die Werbung für die Retro-Trikots der Elfen auf deren Facebook-Seite gleich ins Auge. Für Aufregung sorgte das Posting nicht nur, weil die Jerseys, die beim Heimspiel gegen Neckarsulm am Sonntag (17 Uhr) erstmals erhältlich sind, optisch an die Spielkleidung aus den erfolgreichen 1980er Jahren angelehnt sind. Sondern auch, weil auf den Fotos dazu unter anderem Jennifer Souza zu sehen war. Daraus zogen die Leverkusener Anhänger den richtigen Schluss: Schon am Sonntag gibt sie ihr Comeback für die Elfen.