Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen will Negativlauf gegen die Eintracht stoppen

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen haben die letzten drei Partien gegen Eintracht Braunschweig jeweils knapp verloren. Am Sonntag (16.30 Uhr) treffen beide Teams erneut aufeinander.

Basketball, Zweite Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Eintracht Braunschweig (Frauen). Die vergangenen Duelle gegen die Spitzenmannschaft aus Braunschweig verliefen für die Opladener Zweitliga-Basketballerinnen nicht wie gewünscht. „Wir haben in den letzten drei Jahren keinen Sieg mehr errungen und wir wollen diese Serie endlich beenden“, sagt Trainerin Grit Schneider vor dem erneuten Aufeinandertreffen am kommenden Sonntag. Beginn in der Lützenkirchener Heisenberghalle ist um 16.30 Uhr.

Im Hinspiel führte die Mannschaft des BBZ zwar über weite Strecken der Partie recht komfortabel, musste den Konkurrenten aber in der zweiten Halbzeit an sich vorbeiziehen lassen. Schneider erinnert sich darüber hinaus noch genau an die Vorsaison, in der die Opladenerinnen gleich zwei Mal in der Verlängerung den Kürzeren zogen. „Eigentlich hat man in allen drei Aufeinandertreffen gesehen, dass es keinen besonders großen Leistungsunterschied zwischen beiden Mannschaften gibt. Ich gehe davon aus, dass die Tagesform entscheidet. Der Gegner steht zudem aus meiner Sicht unter einem größeren Druck als wir“, betont die Übungsleiterin.