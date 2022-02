Aufstieg geschafft : Frauen des RTHC sind erstklassig

Leverkusen Mit einem 4:1-Sieg gegen Düsseldorf sichert das Team von Trainer Patric von Danwitz den Aufstieg in die Hallen-Bundesliga. Auch die Männer haben in der 2. Regionalliga einen Grund zur Freude.

Das Frauenhockey-Team des RTHC ist zurück in der Bundesliga. Am Sonntag bezwangen die Leverkusenerinnen den DSD Düsseldorf in eigener Halle mit 4:1 und feierten im Anschluss ausgelassen. Die Mannschaft von Trainer Patric von Danwitz beendet die Hallenspielzeit nach insgesamt zehn Partien mit einer Bilanz von 60:29 Toren und 23 Punkten knapp vor dem HC Essen (22 Punkte) auf dem ersten Platz. Den ersten Matchball im direkten Duell mit den Essenerinnen hatte das RTHC-Team am Freitag zuvor nach einer Halbzeitführung noch knapp vergeben und mit 4:5 in heimischer Halle verloren. Serafina Pütz avancierte mit insgesamt 26 Saisontreffern zu der mit Abstand erfolgreichsten Torschützin der West-Staffel. Freuen konnten sich derweil auch die Männer des RTHC Bayer Leverkusen: Sie schafften in der 2. Regionalliga den Klassenerhalt. (Text: sb/FOTO: UM)