Fußball, Kreisliga A : SV Bergfried muss sich mit einem Punkt begnügen

Kevin Sivakumar (r.) schnürte am Dienstag einen Doppelpack für den SV Bergfried. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Fußball-Kreisligist lässt beim 2:2 in Köln zu viele Chancen liegen, während der SVS II einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feiert.

Fußball-Kreisliga A Köln: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SV Bergfried Leverkusen 2:2 (0:1). Der Tabellenvierte aus Steinbüchel ist beim Sechsten nicht über eine Punkteteilung hinausgekommen. Kevin Sivakumar hatte den SVB kurz vor der Pause in Führung gebracht, den Start in die zweite Halbzeit verschlief das Team von Trainer Hannes Diekamp dann aber komplett: Binnen zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte die Reserve aus Lindenthal die Partie gedreht. Erneut Sivakumar (72.) rettete den Gästen das Unentschieden. „Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, sagte Bergfrieds Coach Diekamp. Leider habe die Chancenauswertung nicht gestimmt. „Insgesamt zeigt die Entwicklung bei uns aber in die richtige Richtung.“