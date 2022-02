Handball, 3. Liga : Spiel des TuS 82 Opladen ist abgesagt

Leverkusen Der TuS 82 Opladen hat aufgrund von mehreren Corona-Fällen im Team um eine Verlegung des Spiels beim VfL Gummersbach II gebeten. Am Donnerstagabend stimmte der DHB zu.

Sportlich läuft es nicht mehr rund beim TuS 82 Opladen. Sensationell rangierte das Team wochenlang auf dem zweiten Platz der 3. Liga, muss nach drei Niederlagen in Serie aber den Kampf um das Erreichen der Aufstiegsrunde als verloren betrachten. Daran würden wohl auch zwei Siege in den beiden abschließenden Auswärtsspielen beim VfL Gummersbach II und Spitzenreiter SGSH Dragons nichts mehr ändern. Seit Donnerstagabend steht fest, dass der TuS 82 nicht am Sonntag in Gummersbach antreten kann. Der Deutsche Handballbund entsprach der Bitte der Opladener um Verlegung der Partie. Mit sieben Corona-Fällen im Team kann der Drittligist nicht antreten.