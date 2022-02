Basketball in der Region : LTV muss sich dem Spitzenreiter beugen

Rhein-Wupper Die Regionalliga-Basketballer des Leichlinger TV sind gegen die TG Düsseldorf trotz guter Leistung am Ende ohne Chance. Beim Sieg der Giants II in Dorsten überzeugen indes vor allem die erfahrenen Spieler.

Basketball, 1. Regionalliga: BG Dorsten – TSV Bayer 04 Leverkusen II 63:87 (22:40). Den erst zweiten Auswärtssieg dieser Saison feierten die Reserve-Basketballer aus Leverkusen . Beim Vorletzten in Dorsten setzte sich das Team von Trainer Karsten Schul dank einer starken Verteidigungsleistung am Ende deutlich durch. „Das war von vorne bis hinten eine tolle Vorstellung der gesamten Truppe. Die erfahrenen Spieler haben unsere junge Garde hervorragend geführt“, sagte Schul nach dem elften Erfolg insgesamt. „In dieser ausgeglichenen Liga war es enorm wichtig, jetzt direkt wieder zu punkten.“ Daniel Merkens avancierte mit 20 Zähler zum Top-Scorer, zudem punkteten bei der Giants-Zweitvertretung alle Spieler, die zum Einsatz kamen.

2. Regionalliga: Leichlinger TV – TG Düsseldorf 67:85 (32:46). Unter dem Strich kassierten die Leichlinger Basketballer eine deutliche Niederlage gegen den Spitzenreiter aus der Landeshauptstadt. Zwar mühten sich die Gastgeber nach Kräften, doch der Favorit agierte gerade im Abschluss extrem effektiv. Kai Behrmann und Henning Wiesemann kamen aufgrund kleinerer Verletzungen nach der Halbzeitpause mehr zum Einsatz, so dass dem Trainerteam Björn Jakob und Frank Baum im zweiten Abschnitt die Alternativen ausgingen. „Es war dennoch ein guter Auftritt unserer Mannschaft. Wir gehen in jedem Fall mit einem guten Gefühl in die kommende Begegnung“, betonte Jakob. Er sah in Jonas Schröder und Philipp Johannes einmal mehr die besten LTV-Werfer. Schon am Freitag geht es für die Leichlinger im Kellerduell beim Vorletzten RE Baskets Schwelm weiter.